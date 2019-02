Drie doden bij stormen en onweders in Italië, Turks schip vaart zich vast voor kust van Apulië bvb

23 februari 2019

18u30

Bron: Belga 0 Bij stormen en onweders zijn vandaag in Italië drie mensen om het leven gekomen. In de regio Lazio stortte een muur in. Meerdere mensen werden getroffen. Twee stierven, zo deelde de brandweer op Twitter mee. Een 45-jarige man liet het leven toen een boom op zijn auto terechtkwam, berichtte het Italiaanse persbureau Ansa.

Ook in Toscane, Umbrië, de Abruzzen en veel zuidelijke regio's is het guur weer. In het zuiden viel zelfs tijdelijk sneeuw.

Voor de kust van Apulië, niet ver van de havenstad Bari, liep een Turks handelsschip vast. Door het aanhoudend slechte weer moest de berging van het schip onderbroken worden.