Drie doden bij spectaculaire instorting van brug in China

11 oktober 2019

08u11

Bron: DPA/AFP 0 Drie mensen zijn om het leven gekomen bij de instorting van een brug over een snelweg in het oosten van China. Nog twee personen raakten gewond, zo hebben Chinese media bericht.

De instorting van de brug vond gisteravond plaats in de stad Wuxi, zowat 100 km ten noordwesten van Shanghai.

Videobeelden tonen hoe een brug van enkele meters hoog kantelt en neerstort op lager rijdende voertuigen. Volgens de lokale autoriteiten raakten drie wagens geklemd, aldus persbureau Nieuw China. Drie inzittenden in twee van de auto's werden gedood. In de andere auto, die onder de brug stilstond, zat niemand. Vijf wagens reden over de brug toen die instortte, zij werden gegrepen door de vangrails wat twee gewonden veroorzaakte.

Volgens een eerste onderzoek werd de instorting veroorzaakt door een te zwaar geladen vrachtwagen die onwettig over de brug reed, zo meldde de stad Wuxi op sociale media.

Instortingen van huizen, bruggen en infrastructuur komen wel vaker voor in China. In februari 2018 lieten in de zuidelijke plaats Foshan acht mensen het leven en raakten drie anderen vermist bij de instorting van een steenweg, veroorzaakt door een waterlek op een werf van een metrostation.