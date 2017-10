Drie doden bij schietpartij op bedrijventerrein in VS: schutter spoorloos avh

Op een bedrijventerrein in Edgewood in de Amerikaanse staat Maryland heeft een schutter omstreeks 9.00u plaatselijke tijd verschillende slachtoffers gemaakt. Dat meldt de lokale politie. De schutter is gevlucht en is spoorloos.

De sheriff van Maryland bevestigt dat er drie doden zijn gevallen.Twee zwaargewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Waar hij zich nu bevindt, is onduidelijk.



De sheriff heeft aan omwonenden gevraagd het gebied te mijden. Verschillende scholen in de omgeving hebben de deuren gesloten, niemand mag nog binnen of buiten.



Getuige Mike Sullivan vertelt aan WBAL over de totale chaos die momenteel op het terrein heerst. Een collega waarschuwde hem over een actieve schutter op het domein, waarna hij zich samen met andere medewerkers opsloot in het kantoor.

We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported.