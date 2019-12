Drie doden bij schietpartij nabij FSB-hoofdkwartier in Moskou kv

19 december 2019

17u01

Bron: Reuters 0 Bij een schietpartij in het centrum van Moskou zijn vanavond drie mensen om het leven gekomen, bericht de Russische krant Izvestia. De schoten vielen in de buurt va het hoofdkwartier van de Russische federale veiligheidsdienst FSB.

Een getuige had eerder op de dag al geweerschoten in dezelfde buurt opgemerkt en in een video op sociale media is te zien hoe verscheidene mensen in een politie-uniform met aanvalsgeweren door een nabijgelegen straat rennen.

Verdere info ontbreekt nog.