Drie doden bij schietpartij in zuiden van Frankrijk

KVE

28 juli 2019

23u13

Bron: Belga, Var-matin

Bij een schietpartij in de Var, in het zuiden van Frankrijk, zijn deze avond drie mensen omgekomen. Een persoon raakte gewond. Over de aanleiding voor de schietpartij bestaat voorlopig geen duidelijkheid, zo is vernomen van een bron dichtbij het dossier.