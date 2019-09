Drie doden bij schietpartij in woning Dordrecht Redactie

09 september 2019

20u05

Bron: AD.nl, Belga 7 Bij een schietpartij in een woning in de Nederlandse stad Dordrecht zijn drie mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een familiedrama. De schutter zou een politieman zijn die ook zichzelf van het leven heeft beroofd.

Een vierde gezinslid raakte zwaargewond, meldt De Telegraaf op basis van bronnen rond het onderzoek naar de schietpartij aan de Heimerstein in Dordrecht. Buurtbewoners vertellen aan AD.nl dat het echtpaar een echtscheiding doormaakte. De dodelijke slachtoffers zouden een man en twee kinderen zijn; de vrouw van het gezin zou zwaargewond zijn. De politie heeft nog niet bevestigd dat er kinderen zijn onder de slachtoffers.



Hulpdiensten werden rond half zeven massaal opgeroepen naar het adres aan de Heimerstein in de wijk Sterrenburg. Twee traumahelikopters, verschillende ambulances en meerdere politie-eenheden zijn ter plaatse. Een deel van de buurt is afgezet door de politie.

“Zeer heftig”

Wouter Kolff, burgemeester van de Zuid-Hollandse stad, heeft op Twitter laten weten ‘zeer geraakt’ te zijn door het incident en enorm mee te leven met alle betrokkenen. Hij spreekt van een ‘zeer heftig’ incident. Later vanavond zal ik naar de Heimerstein gaan.”



Plaatselijk politicus Alexander Jansen (PvdA), was net op weg naar een fractievergadering toen ze zijn straat met linten wilden afzetten. “Ik zag een enorme uitruk van hulpdiensten”, vertelt hij. “Ik kon nog net op tijd de straat uitkomen. Inmiddels staat de hele wijk vol met hulpverleners en kunnen buurtbewoners geen kant meer op.” Volgens het raadslid zijn er in totaal vijftien politiewagens, twee ambulances, een traumahelikopter en agenten op motoren uitgerukt. “Ook is de hele straat uitgelopen. Tientallen buurtbewoners liepen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was.”



Jansen is verrast door het heftige incident. “Het gaat hier om een hele rustige dorpswijk. Hier gebeurt eigenlijk nooit was. Bij mij zijn geen problemen met de veiligheid bekend. Ik ben benieuwd wat erachter schuilt. Laten we hopen dat ze de dader te pakken hebben.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Bij het schietincident #Dordrecht #Heimerstein zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen. Een persoon raakte zwaargewond. Nadere bijzonderheden volgen zo spoedig mogelijk. pic.twitter.com/uTvZv8SmW0 Politie Rotterdam eo(@ Politie_Rdam) link

Eerder vanavond heeft zich een zeer heftig schietincident voorgedaan in Dordrecht. Ik ben zeer geraakt en leef enorm mee met alle betrokkenen. Later vanavond zal ik naar de Heimerstein gaan. https://t.co/g6L5In4FXN Wouter Kolff(@ WouterKolff) link