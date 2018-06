Drie doden bij schietpartij in Turkije tijdens bezoek parlementslid AKP

14 juni 2018

20u51

Bron: Belga

Drie mensen zijn gedood bij een schietpartij die in een stad in het zuiden van Turkije uitbrak tijdens het bezoek van een parlementslid van de regeringspartij AKP, zo hebben de media gemeld. Het parlementslid was op campagne voor de verkiezingen van 24 juni. Bij de schietpartij vielen ook acht gewonden.