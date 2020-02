Drie doden bij schietpartij in Airbnb-appartement in Toronto PVZ

01 februari 2020

15u41

Bron: AFP 0 In de Canadese stad Toronto zijn vrijdagavond bij een schietpartij in een appartement dat verhuurd was via Airbnb, drie mensen omgekomen en twee anderen gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Drie mensen stierven door kogels en een vierde raakte erdoor gewond, zo verduidelijkt de politie op Twitter. Een vijfde slachtoffer liep een snee op, maar verkeert niet in levensgevaar.

Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor het geweld is er nog geen duidelijkheid. Volgens de Canadese omroep CBC zijn de drie overleden slachtoffers jonge mannen. De politie heeft eventuele getuigen opgeroepen zich te melden.

Schietpartijen zijn geen zeldzaamheid in Toronto, de economische hoofdstad van Canada. In het voorbije jaar waren er 490 schietpartijen, met 44 doden tot gevolg.

