Drie doden bij ontsporing goederentrein in Canada

04 februari 2019

Bron: Belga

Drie personeelsleden van de spoorwegmaatschappij Canadian Pacific zijn omgekomen bij de ontsporing van een goederentrein in British Columbia in het westen van Canada. De trein ontspoorde vorige nacht in een nationaal park nabij Field, ongeveer 80 kilometer ten westen van Banff. Dertig tot veertig wagons geladen met graan gleden uit de sporen, aldus woordvoerder David Kairn. Vervolgens kwam de locomotief in een rivier terecht.