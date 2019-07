Drie doden bij ongeval met Belgische wagen in Zuid-Frankrijk mvdb

25 juli 2019

19u14

Bron: La Dépêche du Midi 80 Bij een verkeersongeval met een wagen met Belgisch kenteken zijn deze namiddag in het zuiden van Frankrijk drie doden en één zwaargewonde gevallen. Een vijfde inzittende liep lichtere verwondingen op.

Op de departementale weg D7 tussen Roquecor en Motaigu-de-Quercy in het departement Tarn-et-Garonne in de zuidelijke regio Occitanie verloor de bestuurder omstreeks 15.00 uur om een onbekende reden de controle over het stuur. De witte wagen knalde tegen een boom. Volgens de website van de krant La Dépêche du Midi zijn alle inzittenden leden van hetzelfde gezin. Het gaat volgens de krant om toeristen die op vakantie waren in Roquecor.

Anderhalf uur na aankomst van de hulpdiensten bleken de 61-jarige bestuurder, een 21-jarige vrouw die op de achterbank zat en een 26-jarige persoon overleden. Een eveneens 26-jarige inzittende is zwaargewond per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Toulouse overgevlogen. Enkel de voorste passagier, een 57-jarige vrouw, liep lichtere verwondingen op. Zij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval was geen ander voertuig betrokken.

