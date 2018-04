Drie doden bij gasexplosie in Chileens ziekenhuis JM

21 april 2018

20u00

Bron: Belga 2 Bij een gasexplosie in een Chileens ziekenhuis zijn minstens drie mensen om het leven gekomen. De ontploffing gebeurde toen de artsen en patiënten terugkeerden naar het gebouw na een evacuatie. Het dodental loopt mogelijks nog op.

Zeker drie mensen zijn omgekomen bij een gasexplosie in een ziekenhuis in de Chileense stad Concepción. Dat heeft een lokale politiechef gemeld. Er vielen ook meerdere gewonden.

Voor de explosie was er een gaslek opgemerkt in het ziekenhuis, aldus politiechef Rodrigo Medina. Een gasbedrijf had de leidingen nagekeken en een evacuatie van het ziekenhuis bevolen. De ontploffing gebeurde toen de artsen en patiënten terugkeerden naar het gebouw. Op beelden is te zien dat het ziekenhuis ernstig beschadigd is.

De Clinica Sanatorio Aleman werd in 1997 opgericht door een in Duitsland geboren arts. Het ziekenhuis zegt dat het een van de grootste in de regio is.

Alcalde @Ortizconce junto a equipo municipal y Cesfam en el lugar para disponer de la ayuda necesaria en la emergencia, pacientes estan siendo trasladados a otros centros de salud de la ciudad. Se espera reporte oficial de heridos y daños pic.twitter.com/OROSGDG6cL MunicipioConcepción(@ Muni_Concepcion) link