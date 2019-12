Drie doden bij crash vliegtuigje in Texas IB

02 december 2019

05u26

Bron: Belga 0 In de Amerikaanse staat Texas is zondagnamiddag plaatselijke tijd een eenmotorig vliegtuigje verongelukt. Daarbij zijn de drie inzittenden, twee mannen en een vrouw, om het leven gekomen. Dat melden lokale media op basis van de brandweer.

Het toestel, dat onderweg was van Sugarland naar Boerne, stortte neer in een woonwijk toen het een noodlanding wilde maken in de buurt van de internationale luchthaven van San Antonio. Dat melden lokale media. Er werden geen gebouwen of woningen geraakt.

Kort voor de crash had de piloot motorproblemen gemeld. Het vliegtuigje kwam volgens de autoriteiten zo'n 150 meter tekort om de landingsbaan te halen en crashte op een stoep.