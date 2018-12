Drie doden bij crash sportvliegtuig in Frankrijk jv

10 december 2018

16u47

Bron: afp 3 Drie mensen zijn vandaag omgekomen bij een vliegtuigongeval in het Franse Saône-et-Loire. Het toestel was aan het einde van de ochtend opgestegen vanop de luchthaven van Saint-Yan (Saône-et-Loire), zo is vernomen bij de brandweer.

Het vliegtuig werd rond 14 uur gelokaliseerd in een bebost gebied in Beaubery, op een dertigtal kilometer van waar het was opgestegen. De identiteit van de slachtoffers is niet duidelijk.

Een getuige zag aan het einde van de ochtend hoe het vliegtuig dat onderweg was naar Villefranche-sur-Saône (Rhône), neerstortte. De procureur van Mâcon ging ter plaatse, aldus de prefectuur.