Drie doden bij crash blusvliegtuig in Australië

23 januari 2020

05u56

Bron: Belga, Reuters, The Guardian 2 Bij een crash van een blusvliegtuig in New South Wales zijn drie mensen om het leven gekomen. Dat meldt de brandweer van New South Wales, die eerder al liet weten het contact met het vliegtuig, een C-130, verloren te hebben.

Het vliegtuig was aan het werk in bergachtig gebied rond Snowy Monaro, op zo'n 400 kilometer ten zuidwesten van Sydney, toen het van de radar verdween. Nadat grondteams aangaven dat het vliegtuig gecrasht zou kunnen zijn, werden helikopters uitgestuurd om te zoeken naar het vermiste blusvliegtuig.

The NSW Rural Fire Service is investigating reports of a serious incident involving an aircraft in southern NSW this afternoon.

Contact was lost with a Large Air Tanker which was working in the Snowy Monaro area. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/i6u1mlZsZ0 NSW RFS(@ NSWRFS) link

De brandweerdiensten verloren rond half twee 's middags lokale tijd het contact met het vliegtuig toen het in de buurt van Peak View vloog. Die stad ligt vlakbij een grote bosbrand in het nationale park Wadbilliga, die de brandweer niet onder controle heeft. Het toestel zou daar helpen het vuur te bestrijden. Ambulancediensten zijn ter plaatse op de plek van de crash en de politie is een onderzoek gestart.

Voorlopig heeft de RSF nog geen idee wat de crash veroorzaakt kan hebben, zegt brandweercommissaris Shane Fitzsimmons. Volgens hem werd van het een op het andere moment het contact met het vliegtuig verbroken. De inzittenden van het verongelukte blusvliegtuig waren drie brandweermannen die allen in de VS woonden. Hun dood heeft volgens Fitzsimmons dan ook een impact op de brandweergemeenschap wereldwijd. Brandweerlieden van over de hele wereld vechten in Australië mee tegen de bosbranden.

Luchthaven Canberra gesloten

Door warmer weer en harde winden in het zuidwesten van het land dreigt het vuur zich daar vandaag verder uit te breiden. Het vliegveld van hoofdstad Canberra ging vandaag dicht omdat de vlammen te dichtbij komen. Inwoners van de hoofdstedelijke regio wordt gevraagd om zichzelf in veiligheid te brengen.

“Het vuur kan een bedreiging vormen voor alle levens die op haar weg liggen", klinkt het bij de brandweer. “Mensen in deze wijken zijn in gevaar en moeten zich onmiddellijk in veiligheid brengen terwijl het vuur dichterbij komt.”

Ten zuiden van de luchthaven woedt er sinds gisteren een hevige bosbrand en die zorgt voor hinder. Inwoners van verschillende buitenwijken van de stad hebben de raad gekregen om beschutting te zoeken. Als gevolg van de hevige wind in combinatie met de hoge temperaturen zijn de vlammen moeilijk onder controle te krijgen. Vandaag brak er, eveneens in de buurt van de luchthaven, bovendien een tweede brand uit.

De luchthaven van Canberra wordt vooral gebruikt voor binnenlandse vluchten. Het internationale vliegverkeer verloopt doorgaans via Sydney en Melbourne.

Morgen zal de temperatuur in verschillende delen van Australië oplopen tot 40 graden Celsius met op sommige plaatsen een wind van 90 kilometer per uur. In de staat New South Wales, waarvan Sydney de hoofdstad is, woeden vandaag nog 84 branden, waarvan er veertig bijna onder controle zijn. Vijf branden zijn nog steeds op kritiek niveau. De autoriteiten hebben een vuurverbod in het hele gebied afgekondigd.

At 3pm there's 84 bush or grass fires across NSW with nearly 40 yet to be contained. Five fires are at Emergency Warning level. A southerly change is moving up the coast. It's not likely to reach places like Sydney until early tomorrow morning. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/74f1zIWxdX NSW RFS(@ NSWRFS) link

Bruine regen in Victoria

Verder naar het zuiden, in de staat Victoria, is paradoxaal genoeg de regen het probleem. Het risico op bosbranden is daar tijdelijk verminderd, maar het dagelijkse leven van de bevolking wordt verstoord door grote regenbuien met een bruine koffiekleur. Foto’s van auto’s en straten bedekt met een bruinachtige laag en oranje stroompjes gaan rond op sociale media.

Like most of #Melbourne, I woke to lots of coffee coloured water everywhere...Including in the bird bath. Magpies didn’t look too impressed! #Weather #MelbourneWeather #Bushfires #BrownRain pic.twitter.com/AoF5EBiE60 Samantha Amjadali(@ sam_amjadali) link

De Australian Open-wedstrijden moesten twee uur 's middags lokale tijd worden opgeschort, in verband met het vuil en stof op de banen.

Ongekend heftig bosbrandenseizoen

Australië gaat sinds september gebukt onder grote bosbranden. 32 mensen en naar schatting 1 miljard dieren zijn tot nu toe omgekomen door het vuur. Meer dan 2.000 huizen zijn door het vuur verwoest. Branden komen elk jaar tijdens de lente voor op het immense eiland-continent, maar het bosbrandenseizoen was deze keer bijzonder vroeg en intens vanwege de al drie jaar durende droogte in Australië, waarvan wetenschappers zeggen dat die direct verband houdt met de opwarming van de aarde.

Smoke from fires near Moruya and Nowra can be seen on our radar. Fires are picking up due to hot temperatures, strong winds and low humidity. For up to date fire info refer to Fires Near Me: https://t.co/m5Wo8D3L53 and the latest weather warnings at: https://t.co/5i2qRJI7Mx pic.twitter.com/ira96Gcuwg Bureau of Meteorology, New South Wales(@ BOM_NSW) link