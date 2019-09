Drie doden bij bootongeval in Venetië IB

18 september 2019

01u47

Bron: Belga 1 Gisterenavond zijn bij een ongeval met een speedboot in de buurt van Venetië drie mensen om het leven gekomen. Een vierde persoon raakte gewond. De vier zaten aan boord, toen de boot omstreeks negen uur 's avonds in de buurt van de Punta Sabbioni pier tegen de rotsen botste.

Eén persoon sloeg overboord en overleefde de klap. De drie anderen werden door de brandweer uit het gezonken vaartuig gehaald.

Volgens het Italiaanse persagentschap ANSA waren de opvarenden aan het proberen het snelheidsrecord tussen Monte Carlo en Venetië te breken. De speedboot was maandagochtend in Monte Carlo vertrokken en bijna aan de finish. Het vaartuig haalt snelheden tot 130 kilometer per uur.

Eén van de dodelijke slachtoffers is de 76-jarige piloot Fabio Buzzi. Daarnaast kwamen ook nog twee Britten om het leven.

