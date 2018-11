Drie dagen vertraging en drie toestellen later: Air France-vlucht Parijs-Shanghai eindelijk aangekomen

14 november 2018

13u54

Bron: Belga

De zaterdag in Parijs vertrokken Air France-vlucht naar Shanghai is vandaag dan toch aangekomen in de Chinese economische hoofdstad. Zondag moest het vliegtuig een noodlanding maken in Siberië. Air France stuurde een tweede vliegtuig naar Irkoetsk om de 282 gestrande passagiers naar China te vliegen, maar ook dat kreeg met pech te maken. Een derde vliegtuig kwam vanmiddag rond de middag aan, meldt Air France. De vlucht moest normaal zondagavond landen.