Drie dagen van nationale rouw in Argentinië na vondst onderzeeër jv

18 november 2018

11u18

Bron: dpa 0 Argentinië heeft zaterdag drie dagen van nationale rouw afgekondigd nadat de Argentijnse onderzeeër die een jaar vermist was vrijdag werd teruggevonden. De Argentijnse president Mauricio Macri bevestigde dat de onderzeeër gelokaliseerd werd en beloofde "serieuze onderzoeken" om te achterhalen wat er gebeurd is.

De duikboot ARA San Juan werd gevonden op een diepte van 907 meter in de Zuid-Atlantische Oceaan, ongeveer 500 kilometer ten oosten van de kust van Argentinië. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Ocean Infinity zei het schip te hebben gevonden in de buurt van waar het op 15 november 2017 het laatst werd gesignaleerd.



"Nu opent een fase van serieus onderzoek om de waarheid te kennen, het is noodzakelijk om onze helden en verwanten te eren en te respecteren, aan wie ik alle kracht toewens om dit moeilijke moment te boven te komen", zei Macri in een boodschap aan de Argentijnen.



Toen de duikboot vorig jaar verdween werd een grootschalige, internationale zoekactie gestart. Twee weken later werd de hoop om de 44 bemanningsleden levend terug te vinden opgegeven en de zoektocht teruggeschroefd.

Vrijdag was Ocean Infinity slechts 48 uur verwijderd van het staken van de zoektocht, toen het plots op een voorwerp stootte op de oceaanbodem. Via een van op afstand bestuurde duikboot werd achterhaald dat het om de vermiste duikboot ging.