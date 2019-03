Drie dagen na instorten flatgebouw nog drie overlevenden gevonden in India ADN

22 maart 2019

17u06

Drie dagen nadat een flatgebouw is ingestort in India zijn er nog drie overlevenden van onder het puin gehaald. Volgens de politie gaat het om een koppel en een 24-jarige.

Het gebouw van vijf verdiepingen in de zuidwestelijke stad Dharwad was dinsdag ingestort. Daarbij kwamen 15 mensen om het leven, 60 mensen konden heelhuids uit het puin gered worden. De drie die nu pas gevonden zijn, stellen het behoorlijk goed, meldt een woordvoerder van de politie.



Het gebeurt vaker dat gebouwen in India instorten. Dat heeft meestal te maken met bouwfouten of onvoldoende veiligheidsmaatregelen.

