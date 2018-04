Drie criminelen kunnen zomaar voor miljoen dollar aan smartphones stelen op luchthaven Rio rvl

19 april 2018

09u05

Bron: Belga, Globo 1 0 Drie mannen die zich uitgedost hadden als medewerkers hebben op de internationale luchthaven van Rio de Janeiro voor een miljoen dollar, ongeveer 800.000 euro, buitgemaakt aan smartphones. De buit zou verstopt zitten in een van de sloppenwijken van de grootstad. Dat meldt de Braziliaanse televisiezender Globo.

Globo zond bewakingsbeelden uit waarop te zien is hoe de drie mannen zondag de goederenterminal binnendringen en naar buiten rijden met een lading gsm's. Het was niet de eerste diefstal van smartphones deze week op de luchthaven. In totaal werd er op een week tijd voor 80.000 euro gestolen.

De buit zou vervolgens verstopt geweest zijn in de favela Mare, een grote sloppenwijk vlakbij de luchthaven.

De politie wilde geen commentaar kwijt over de diefstal.