Drie Britse ministers dreigen met ontslag als Boris Johnson premier wordt

IB

19 juli 2019

02u45

Bron: ANP

0

Drie ministers dreigen op te stappen als Boris Johnson wordt gekozen tot premier van het Verenigd Koninkrijk. Johnson is de gedoodverfde favoriet in de race om het Britse premierschap. Zijn opponent Jeremy Hunt staat ver achter in de peilingen.