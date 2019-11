Drie brandweermannen omgekomen bij ontploffing in Italië: “Mogelijk criminele daad” kv ttr

05 november 2019

06u36

Bron: Belga 4 In het noorden van Italië heeft zich afgelopen nacht een ontploffing voorgedaan in een leegstaand pand. Daarbij zijn drie brandweerlieden om het leven gekomen, zo hebben de Italiaanse autoriteiten vandaag bekendgemaakt. Zij sluiten niet uit dat het om een “criminele daad” gaat.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek is een team brandweerlieden ter plaatse gekomen na een melding van een gaslek in de gemeente Quargnento in Piemonte. Terwijl de brandweerlieden volop een brand bestreden, deed zich omstreeks 2 uur een ontploffing voor. Het gebouw stortte op hen neer.

“Alles doet denken dat de ontploffing bewust gewild was en doelbewust georganiseerd”, zei volgens het Italiaanse persbureau Agi procureur Enrico Cieri. “Er waren met intervallen meerdere explosies. Wij hebben elektrische kabels, een ontsteker en een gasfles gevonden”, verduidelijkte de procureur. Terwijl hij praat over een mogelijke “criminele daad”, sluit de procureur uit dat het om een terreurdaad gaat.

De omgekomen brandweerlieden waren 32, 38 en 46 jaar oud. Twee andere mensen en een carabinieri zijn gewond naar een ziekenhuis overgebracht.