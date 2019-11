Drie brandweerlui sterven bij aangestoken brand om verzekering op te lichten: eigenaar pand opgepakt HR SPS

09 november 2019

13u33

Bron: Belga 0 Buitenland Een brand in een leegstaande boerderij in de Noord-Italiaanse plaats Quargnento die drie mensen het leven kostte, is veroorzaakt door de eigenaar, die verzekeringspenningen wilde opstrijken. Dat heeft de officier van justitie Enrico Cieri op een persconferentie gemeld in Alessandria. De eigenaar is aangehouden en heeft bekentenissen afgelegd.

De brand leidde in de nacht van maandag op dinsdag tot explosies en de dood van drie brandweerlieden. Twee andere brandweerlieden en een politieman raakten gewond.



De eigenaar heeft volgens de openbaar aanklager bekend dat hij zelf brand heeft gesticht. Onlangs had hij de dekking van de verzekering van de boerderij tot 1,5 miljoen euro verhoogd. Hij en zijn vrouw, die eveneens verdacht is, hadden flinke schulden.

Tijdklok

In de boerderij had hij gasflessen opgeslagen die met een tijdklok tot ontploffing zouden komen. Door een fout vond er al om middernacht een kleine explosie plaats, waarna de brandweer uitrukte. Volgens het openbaar ministerie had de man het drama nog kunnen verhinderen als hij gemeld had dat er nog onontplofte gasflessen in het gebouw lagen, maar dat deed hij dus niet. De resterende flessen ontploften op het tijdstip dat er brandweerlui in het gebouw aanwezig waren, met alle gevolgen vandien.

Op het nachtkastje van de verdachte trof de recherche de gebruiksaanwijzing voor de tijdklok aan.