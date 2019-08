Drie Belgische speleologen gered uit grot in Spanje KVDS

02 augustus 2019

11u04

Bron: eldiario.es, La Nueva España, Ifomo Cantabria 0 Spaanse reddingswerkers zijn er vanmorgen in geslaagd om drie vermiste speleologen uit België te redden uit een grottencomplex in het noorden van Spanje. De drie – allemaal tussen 30 en 40 jaar – waren verdwaald in de ondergrondse gangen van de Mortero de Astrana.

Dat complex in de provincie Cantabrië is bijzonder geliefd bij speleologen, maar heeft een hoge moeilijkheidsgraad. De drie waren van plan om via de Rubicera-ingang het Mortero de Astrana-complex in te gaan. Dat heeft 124 kilometer aan gangen en een hoogteverschil van 950 meter. Toen de drie 12 uur na de afspraak nog altijd niet opgedaagd waren op de afgesproken verzamelplaats, werd alarm geslagen.





Een team van speleologen van de Civiele Bescherming van Cantabrië rukte uit en dat slaagde er vanmorgen in om de drie te lokaliseren. Ze bleken de nodige technieken wel onder de knie te hebben gehad, maar waren gedesoriënteerd geraakt.