Drie Belgische speleologen gered uit grot in Spanje KVDS

02 augustus 2019

11u04

Bron: eldiario.es, La Nueva España, Ifomo Cantabria, Cope 0 Spaanse reddingswerkers zijn er vanmorgen in geslaagd om drie vermiste speleologen uit België te redden uit een grottencomplex in het noorden van Spanje. De drie – allemaal tussen 30 en 40 jaar – waren verdwaald in de ondergrondse gangen van de Mortillano, die zich uitstrekken over 140 kilometer en een hoogteverschil hebben van 950 meter.

Het complex in de provincie Cantabrië is geliefd bij speleologen, maar heeft een hoge moeilijkheidsgraad. De drie waren van plan om een traject af te leggen tussen Mortero de Astrana en Rubicera. Toen de drie 12 uur na de afspraak nog altijd niet opgedaagd waren op de afgesproken verzamelplaats, werd alarm geslagen.





Een team van speleologen van de Civiele Bescherming van Cantabrië rukte uit en dat slaagde er vanmorgen in om de drie te lokaliseren. Ze bleken de nodige technieken wel onder de knie te hebben gehad, maar waren gedesoriënteerd geraakt. (lees hieronder verder)

Woensdagochtend werden ook al twee Belgische wandelaars gered, die vast waren komen te zitten in het Picos de Europa-gebergte. Ook dat bevindt zich in Cantabrië.





De twee waren aan de afdaling begonnen via het Canal del Vidrio, maar omdat de route er niet aangegeven is met bordjes, raakten ze de weg kwijt. Ze gingen de verkeerde kant op en kwamen op zeker moment vast te zitten. Ze konden niet meer voor- of achteruit.

Rond 15 uur sloegen ze alarm en gaven ze hun coördinaten door aan de reddingsdiensten. Die zetten een helikopter in om hen te ontzetten. Ze zaten toen op 2.000 meter hoogte.

Dichte mist

De helikopter had enige moeite om een goede plaats te vinden vanwaar de wandelaars geëvacueerd konden worden. Een dichte mist maakte de operatie nog lastiger.

Rond 17 uur werden de wandelaars dan in veiligheid gebracht. Ze waren niet gewond, maar hadden wel symptomen van extreme uitputting.

