Drie Belgische militairen gewond in Mali RL

24 januari 2020

23u53

Bron: Belga 1 Drie Belgische militairen zijn vrijdag gewond geraakt toen hun voertuig inreed op een geïmproviseerd explosief apparaat (IED) in het noorden van Mali. Dat laat Defensie weten. De militairen zijn buiten levensgevaar en hun toestand is stabiel.

Eén militair werd overgebracht naar een Frans militair ziekenhuis in Gao. Hij is gewond aan zijn voeten. De twee andere militairen werden ter plaatse verzorgd. Een van hen heeft zijn arm gebroken.

Vredesmissie

De families van de betrokken militairen werden op de hoogte gebracht, klinkt het in een mededeling.

In Mali bevinden zich op dit moment in totaal 100 Belgische militairen, onder wie 90 in het kader van MINUSMA, een vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali. De overige tien nemen deel aan de Europese trainingsmissie die het Malinese leger opleidt (EUTM Mali).

België is al sinds 2013 actief in Mali. Op 1 januari raakten nog twee Belgische militairen in Mali lichtgewond na een ontploffing van een bermbom (IED).