Drie Belgische Greenpeace-militanten opgepakt in Slovakije

02 december 2018

12u28

Bron: Belga

Twaalf Greenpeace-militanten, onder wie drie Belgen, zijn opgepakt in Slovakije. Dat meldt de milieuorganisatie in een persbericht. De activisten betoogden donderdag tegen de mijnsite in Nováky, in het centrum van het land.