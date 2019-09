Drie Belgen sterven op vakantie in Italië: echtpaar stort samen te pletter, fietser doodgereden Hans Renier

15 september 2019

07u38 32 Buitenland In Italië zijn bij twee tragische ongevallen drie Belgen overleden. In de Alpen stortte een echtpaar samen meters naar beneden. Het koppel, allebei 76 jaar, overleefde het niet. Een ander drama gebeurde in het zuiden van Italië, nabij de stad Lecce. Een autobestuurder reed er in op een groep fietsers. Een 60-jarige Belg overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

De twee senioren werden zaterdag aangetroffen in Rassa, een dorpje kort bij de grens met Zwitserland in het bergdal Valsesia. Reddingswerkers zagen hun lichamen liggen vanuit hun helikopter. Ze waren samen met de brandweer en politie al sinds vrijdagavond op zoek naar de vermiste wandelaars.

Het Belgisch koppel was vrijdagmiddag voor het laatst gezien toen ze genoten van een lunch in een lokaal restaurant. Toen ze ‘s avonds niet terugkeerden, sloegen de medewerkers van hun hotel alarm.

Hun lichamen werden zaterdagochtend rond 6.30 uur aangetroffen. Ze zouden samen verschillende meters naar beneden gestort zijn, nadat ze tijdens het wandelen een verkeerde weg volgden.

Glas bergpad

De senioren wandelden op een moeilijk begaanbaar en glad bergpad. De politie denkt dat een van beide uitgleed en de andere in zijn val meesleurde, waarna ze meters naar beneden vielen.

Ook in het uiterste zuiden van Italië kwam een Belg om het leven. Fietser S.P.M. (60) reed iets achterop in een groepje wielertoeristen, toen hij gisteren rond 13u van de weg werd gemaaid door een Citroën C1. Het slachtoffer werd vol geraakt.

19 jaar

Foto’s van lokale media tonen hoe zijn fiets naast de weg in een veld ligt, terwijl de voorruit van de wagen volledig versplinterd is. De Belg werd zwaargewond naar een ziekenhuis in Lecce gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

De bestuurder van de Citroën, amper 19 jaar, verkeerde na het ongeval in shocktoestand en had ook medische zorgen nodig. Het Belgische slachtoffer was op pad met een groep wielertoeristen. Ze zouden fietsen gehuurd hebben en waren op verkenning in de streek Salento - de hak van de Italiaanse laars.