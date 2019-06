Drie Belgen om het leven gekomen bij familiedrama in Zwitserland

KVDS - MVDB

18 juni 2019

12u53

Bron: ATS - Blick.ch - Belga

18

Er zijn drie Belgen om het leven gekomen bij een familiedrama in Zwitserland. Dat meldt het Zwitserse persagentschap Keystone-ATS en is bevestigd door de politie. Het drama werd gisteravond ontdekt in het dorpje Apples, in de omgeving van het meer van Genève, maar zou al vroeger plaatsgevonden kunnen hebben.