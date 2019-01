Drie Belgen mogen Chili niet uit nadat ze archeologische site onherstelbaar beschadigen kg

15 januari 2019

17u59

Bron: Belga 0 Drie Belgen die ervan worden verdacht de beschermde archeologische site van de ‘Reus van Atacama’ in Chili te hebben beschadigd, mogen het Zuid-Amerikaanse land gedurende dertig dagen niet verlaten. Dat heeft de Chileense pers vandaag bericht.

Wanda Larrocha López, Esteban Vilugron Silva en Nikolaou Panagiota zijn beschuldigd van vandalisme op een nationaal monument. Aanvankelijk was in de Chileense pers sprake van één Belg en twee Chilenen. Later bleek het echter om drie Belgen te gaan, waarbij López en Silva de dubbele Belgisch-Chileense nationaliteit hebben.



Het trio is vrijdag op de internationale luchthaven van Santiago di Chili gearresteerd. Volgens procureur Hardy Torres waren de drie op 6 januari naar de archeologische site gegaan en zijn ze met hun auto tegen de Reus van Tarapaca gereden, een enorme antropomorfisch geoglief in de Atacamawoestijn op ongeveer 15 kilometer van de stad Huara.



De auto zou volgens sommigen onherstelbare schade aan het monument hebben aangebracht.

