Drie Belgen lichtgewond na busongeluk op Lesbos Redactie

02 oktober 2018

16u04

Bron: AD.nl 1 Bij een busongeluk op het Griekse eiland Lesbos zijn drie Nederlanders en drie Belgen lichtgewond geraakt. Het ongeval gebeurde gisterenmiddag. De toeristen zijn per ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis in Mytilini.

In de bus zaten 28 mensen, onder wie de buschauffeur en drie gidsen. De bus was onderweg naar het vliegveld in Molyvos toen het ongeluk gebeurde.

De bus reed op een bergweg zo'n zeven kilometer voor de hoofdstad Mytilini. Door een nog onbekende reden slipte de bus weg en begon ze over de rijbaan te slingeren. Het gevaarte reed uiteindelijk door een vangrail de afgrond in, maar kwam na een paar meter al tot stilstand.



Volgens ooggetuigen reed de bus niet te hard. Op het moment van het ongeval regende het heel lichtjes, maar de weg was nog steeds nat door eerdere regenbuien. De zes toeristen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis voor lichte verwondingen, waaronder een gebroken neus en schaafwonden.

Flauwgevallen

Een van de passagiers was Nederlander Marco van Dijk. Hij was met zijn vriendin twee weken op vakantie. "Het ergste was dat je het aan voelt komen. Dat schuiven van de bus, dat voel je. Blijf op de weg, herhaal je dan in jezelf. En dan rij je naar beneden en denk je: het is gebeurd.''

Na een paar meter kwam de bus dus gelukkig tot stilstand. "Naar mijn idee botsten we tegen een muur aan met bosjes eromheen. Ik durfde niet meer naar beneden te lopen, want het was heel stijl.'' Van Dijk heeft wel geholpen met andere passagiers uit de bus te halen. "Een van de mensen had een gebroken neus, maar het bot stak uit en hij viel flauw. Dan moet je gewoon helpen. Die moet de bus uit." Volgens Van Dijk reed de chauffeur inderdaad niet te hard. "Naar mijn idee is de bus in de slip geraakt en heeft de bestuurder geremd, waardoor we zijn gaan schuiven."

