Drie Belgen Congo uitgezet na racistische beledigingen tegenover Pierre Kompany

05 juli 2020

12u25

Bron: De Morgen 19 Drie Belgen die in de Congolese steden Lubumbashi en Kinshasa wonen, zijn het land uitgezet. Ze worden verdacht van racistische uitlatingen jegens Pierre Kompany, burgemeester van Ganshoren en vader van voetballer Vincent Kompany.

De drie Belgen werden eind juni opgepakt door de lokale autoriteiten. Volgens Congolese media zouden ze zijn ondervraagd na denigrerende uitlatingen aan het adres van Pierre Kompany, die van Congolese origine is.

Kompany verklaarde onlangs dat België zich moet excuseren voor zijn koloniaal verleden, maar dat kwam slecht aan bij de Belgen ter plaatse, die dat ook lieten blijken op sociale media. Een Congolese burgerbeweging merkte de reacties op en uitte kritiek. In een persbericht had de beweging het over “racistische, denigrerende en neo-koloniale uitlatingen”. CdH-partijgenoten van Kompany dienden dan weer klacht in tegen onbekenden wegens berichten die aanzetten tot haat.



De drie Belgen zouden vrijdag al het land zijn uitgezet, maar dat nieuws raakte vandaag pas bekend.