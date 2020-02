Drie Belgen aangehouden voor mishandelen beveiliger tijdens PSV - Willem II Redactie

09 februari 2020

13u32

Bron: AD.nl 1 De Nederlandse politie heeft zaterdagavond vier mannen aangehouden bij de wedstrijd PSV tegen Willem II in Eindhoven. Drie van hen worden verdacht van mishandeling, de vierde van belediging van agenten. Het gaat om drie Belgen en een 33-jarige man uit Oss. Dat meldt de politie.

In het vak waar Willem II-supporters zaten is volgens de politie een beveiliger mishandeld door drie Belgen. Eén van hen is 40 jaar oud en afkomstig uit Westerlo, de overige twee komen uit Antwerpen en zijn 33 en 34 jaar oud. “Deze Belgische voetbalfans hebben een vriendschapsband met Willem II-supporters en kwamen hen kennelijk moreel ondersteunen”, aldus de politie. Het drietal verliet na de mishandeling het vak, maar kon rond 19.00 uur alsnog worden opgepakt aan de PSV-laan. De beveiliger heeft aangifte gedaan.

Net na de wedstrijd, kort voor 22 uur, kon er aan de PSV-laan een 33-jarige man uit Oss worden aangehouden omdat hij agenten zou hebben beledigd. Verder had de politie haar handen ook vol aan PSV-supporters die de confrontatie opzochten met Willem II-supporters, maar daarbij zijn geen aanhoudingen verricht.