Drie bekende youtubers omgekomen na val van waterval

06 juli 2018

14u42

Bron: ANP

Drie jonge avonturiers zijn in Canada van een waterval gestort en om het leven gekomen. Het trio deed via sociale media verslag van hun reisavonturen, bericht de BBC. Ze maken onderdeel uit van de de groep High On Life, die 1,1 miljoen volgers heeft op Instagram en ruim een half miljoen abonnees op YouTube.