Drie bekende journalisten in Turkije veroordeeld tot levenslang EB

16 februari 2018

17u17

Bron: DPA, AFP 0 Op de dag van de vrijlating van de Duits-Turkse correspondent Deniz Yücel heeft een Turkse rechtbank drie prominente Turkse journalisten wegens veronderstelde banden met de Gülenbeweging tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Ahmet Altan, de vroegere hoofdredacteur van de inmiddels opgedoekte krant Taraf, en zijn broer professor economie en auteur Mehmet Altan, verdwijnen levenslang achter de tralies. Hetzelfde lot is weggelegd voor journaliste Nazli Ilicak, die zich kritisch uitliet over de regering, en drie medewerksters van Taraf. Dat maakte het staatspersbureau Anadolu vandaag bekend.

Yücel werd eerder op de dag weliswaar onder zware druk van Berlijn voorwaardelijk vrijgelaten, maar het OM vordert nog steeds 18 jaar cel tegen de journalist. De broers Altan en Ilicak waren kort na de couppoging van juli 2016 opgepakt. De regering acht de islamitische beweging van de in Amerikaanse ballingschap vertoevende prediker Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep.

Ilicak (74) werkte voor een aan Gülen gelinkte krant. De broers Altan schreven voor media die kritiek hadden op de Turkse overheid. In het land zitten momenteel zowat 150 journalisten en persmedewerkers in de cel.

In januari had het Turkse grondwettelijke hof de vrijlating van Mehmet Altan bevolen. Een rechtbank in Istanboel blokkeerde evenwel die beslissing. De secretaris-generaal van de Raad van Europa, Thorbjorn Jagland, maande Turkije vandaag aan zijn eigen grondwet te respecteren. "Indien beslissingen van het grondwettelijk hof niet meer worden uitgevoerd, wordt de rechtsstaat ondermijnd", zei hij voor aankomende rechters en magistraten in Ankara.