Drie arrestaties in Zweden wegens voorbereiden terreuraanslag: minstens een van hen had contact met dader van aanslag in Stockholm IVI

30 april 2018

16u22

Bron: Belga 0 In Zweden zijn eerder vandaag drie mensen opgepakt op verdenking van voorbereiding van een terreuraanslag. Dat hebben de Zweedse autoriteiten bekendgemaakt. Mogelijk is er een link met Rachmat Akilov, de man die vorig jaar in Stockholm een aanslag pleegde.

De voorbereidingen zouden al enige tijd bezig zijn geweest. De veiligheidsdiensten volgden het drietal ook al een tijdje. Ze werden deze ochtend opgepakt tijdens politieacties in het noorden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Stockholm.

Volgens Zweedse media zou minstens een van de drie contact gehad hebben met de Oezbeek Rachmat Akilov, de dader van de aanslag in Stockholm van 7 april vorig jaar. Hij reed met een vrachtwagen in op mensen in een drukke winkelstraat. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een 31-jarige Belgische vrouw.