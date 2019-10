Drie Amerikaanse soldaten komen om bij gevechtsoefening in Georgia IB

21 oktober 2019

02u56

Bron: Reuters, Belga 0 Drie Amerikaanse soldaten zijn om het leven gekomen en drie anderen zijn gewond geraakt toen hun gepantserd infanterievoertuig tijdens een training kantelde op een oefenterrein in de staat Georgia. Dat meldt het Amerikaanse leger.

Majoor-generaal Tony Aguto spreekt over een "hartverscheurende dag". Het ongeluk met een 37 ton zwaar infanterievoertuig zou zondagochtend vroeg plaatsgevonden hebben op het Fort Stewart-Hunter Army Airfield in het zuidoosten van de staat. De namen van de soldaten worden niet vrijgegeven tot hun familie op de hoogte is gebracht van het ongeval.