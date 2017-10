Drie Amerikaanse soldaten gedood in hinderlaag in Niger ib

Bron: ANP, Belga 0 Google Maps Drie Amerikaanse elitesoldaten zijn in Niger bij een hinderlaag gedood. Dat schrijven Amerikaanse media. Twee andere soldaten raakten tijdens de routinecontrole gewond. Ook onder het Nigerese leger zouden er slachtoffers zijn gevallen. Dat brengen CNN en New York Times naar buiten op basis van anonieme militaire bronnen.

Het Pentagon wil de berichtgeving niet bevestigen, al maakt een mededeling van het in Duitsland gevestigde US Africa Command wel melding van een "gezamenlijke Amerikaans-Nigerese patrouille die werd beschoten door de vijand in het zuidwesten van Niger". Verdere details werden er niet gegeven.

al-Qaida

De aanval zou op 200 km ten noorden van de hoofdstad Niamey plaatsgevonden hebben, in de grensstreek met Mali waar terreurorganisatie al-Qaida in de islamitische Maghreb actief is.

Het Amerikaanse leger helpt in deze regio met de opleiding van de Nigerese troepen in de strijd tegen de extremisten in de regio. Daarnaast staan ze het plaatselijke leger ook bij in verkenningswerk, bewaking en inlichtingen.