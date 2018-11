Drie Amerikaanse soldaten gedood door bom in Afghanistan SVM

27 november 2018

14u18

Bron: Belga 0 Drie Amerikaanse soldaten zijn gedood in een bomontploffing in de Afghaanse zuidoostelijke provincie Ghazni. Dat maakte de NAVO-missie in het land bekend.

De ontploffing gebeurde in de buurt van de stad Ghazni. Drie Amerikaanse soldaten raakten ook gewond, net als een Amerikaanse aannemer. De missie gaf geen verdere details vrij over de identiteit van de soldaten of de juiste locatie van de bom. Het ging om een zelfgemaakt springtuig.

Niemand eiste de verantwoordelijkheid op. Talibanstrijders zijn wel actief in verschillende delen van Ghazni.

Sinds het begin van dit jaar zijn al 12 Amerikaanse soldaten om het leven gekomen in het land.

Vorige maand raakte een Amerikaanse generaal nog gewond tijdens een talibanaanval op het gebouw van de gouverneur in de zuidelijke stad Kandahar. Generaal Scott Miller, de commandant van de NAVO- en Amerikaanse troepen in Afghanistan, kon ongedeerd ontkomen.