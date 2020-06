Drie Amerikaanse agenten gehospitaliseerd na vergiftiging met bleekmiddel in milkshakes YV

16 juni 2020

11u42

Bron: CNN, NYPost 8 Drie politieagenten van de Amerikaanse stad New York werden gisteren naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze milkshakes dronken met bleekmiddel in. Dat bericht de lokale politiebond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie het bleekmiddel toevoegde aan hun drankjes en waarom.

De drie politieagenten die een milkshake kochten in de Amerikaanse keten Shake Shack merkten meteen een ongewone smaak op nadat ze van de drankjes hadden gedronken. De drie agenten werden ziek, waarna ze werden overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek en behandeling.

De politiebond raadt alle agenten nu aan om voorzichtig te zijn met eten en drinken dat ze kochten tijdens hun dienst en roept hen op om het te inspecteren op vergif. Verder veroordeelt de politiebond het voorval. “Als de politie niet eens eten kan afhalen zonder aangevallen te worden, is het duidelijk dat de omgeving waarin we werken achteruit is gegaan. We kunnen het ons niet veroorloven om niet op te passen”, klinkt het in het bericht.



De politie van New York heeft een onderzoek geopend en ondertussen hebben de agenten het ziekenhuis weer mogen verlaten. De politie verdenkt de medewerkers van het café niet.

De afgelopen weken is de Amerikaanse politie in opspraak gekomen na de dood van George Floyd. De zwarte man werd gedood tijdens zijn arrestatie door een witte agent. Antiracismebetogers roepen sindsdien op om minder geld aan de politiediensten in het land te geven.

Lees ook: “Van een politieagent moet je bang zijn. Dat is één van de eerste dingen die ik geleerd heb toen ik naar de VS verhuisde” (+)