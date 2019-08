Drie agenten gewond na schietpartij op snelweg in Californië

13 augustus 2019

Bij een wilde schietpartij op een snelweg in Californië zijn gisterenavond drie agenten van de wegpolitie gewond geraakt. De schutter kwam bij het incident om het leven. Een van de agenten moest worden overgevlogen naar het ziekenhuis, maar verdere informatie over de toestand van de gewonden is er niet.