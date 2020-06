Drie agenten gewond na gevecht met messentrekker in New York HAA

04 juni 2020

11u11

Bron: ANP, Reuters 6 In de New Yorkse wijk Brooklyn zijn gisterenavond drie politieagenten gewond geraakt bij een gevecht met een messentrekker. Die laatste werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, melden lokale media.

Het incident deed zich iets voor middernacht voor. Twee agenten werden benaderd door een man op straat die plots een van hen met een mes in de hals stak. Een van de agenten begon met de man te worstelen en daarbij werd een schot gelost.

Twee andere agenten die in de buurt waren, snelden te hulp en openden uiteindelijk het vuur op de messentrekker. De man werd gearresteerd en met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand zou kritiek zijn.



Ook drie van de vier agenten moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Naast de agent die gestoken werd in de hals, gaat het om een agent met een schotwonde in de hand en een derde collega die ook verwondingen opliep aan de hand. Van alle drie is de toestand stabiel.

Bewakingscamera’s

Volgens politiecommissaris Dermot Shea wijst alles erop dat de aanval niet uitgelokt was. Bewakingscamera’s hebben het hele incident geregistreerd. Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek openden meerdere agenten het vuur, maar het is niet duidelijk of de messentrekker met het wapen schoot dat hij afpakte van de agent die gestoken werd.

De aanval gebeurde lang na de avondklok, die is ingesteld vanaf 20 uur, en had geen direct verband met de protesten in New York tegen politiegeweld.

