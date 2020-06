Drie actievoerders in New York riskeren levenslange straf kv

13 juni 2020

03u53

Bron: ANP 0 Amerikaanse aanklagers hebben vrijdag meerdere aanklachten ingediend tegen drie demonstranten die worden beschuldigd van het gooien van molotovcocktails naar politiewagens tijdens antiracismedemonstraties in New York. Bij veroordeling kunnen ze levenslange gevangenisstraffen opgelegd krijgen.

De verdachten zouden eind mei tijdens twee afzonderlijke incidenten explosieven richting politieauto's hebben geworpen. In beide gevallen raakte niemand gewond. Het drietal wordt verdacht van zeven vergrijpen waaronder brandstichting, bezit en gebruik van explosieven en het verstoren van de openbare orde.

"Als ze worden veroordeeld voor alle aanklachten, gaan ​​ze mogelijk voor de rest van hun leven naar de gevangenis', zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegen persbureau AFP.Alle drie zitten zonder borgtocht in hechtenis, hoewel hun advocaten tegen die beslissing in beroep zijn gegaan.



De protesten vonden plaats in het eerste weekend nadat de zwarte arrestant George Floyd stierf in Minneapolis door politiegeweld. Zijn dood heeft in de VS en in de rest van de wereld geleid tot demonstraties tegen racisme en politiegeweld. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar in enkele steden, zoals New York gingen ze vooral 's avonds en 's nachts soms over in plunderingen en rellen.