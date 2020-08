Drie 15-jarigen met kalasjnikov dringen domein van Trumps buitenverblijf binnen mvdb

06 augustus 2020

15u29

Bron: NBC - AP 9 Florida Drie minderjarigen zitten in hechtenis na het binnendringen van het domein Mar-a-Lago in Florida, het persoonlijke buitenverblijf van VS-president Donald Trump. Agenten troffen in een rugzak een kalasjnikov aan. Noch Trump, noch een familielid was aanwezig.

Een patrouille van de politie van Palm Beach merkte vrijdagavond rond middernacht een geparkeerde Hyundai op met drie jonge inzittenden. De wagen bevond zich op zo’n drie kilometer van de ingang van Trumps weekendhuis.

Politiemensen stapten op het voertuig af, waarna de bestuurder snel wegreed. Het leidde tot een politieachtervolging in de richting van het resort. De drie lieten hun auto achter en zetten hun tocht al lopend verder. Het lukte de jongens klaarblijkelijk om in het ommuurde complex binnen te raken. De politie zette speurhonden in en riep bijstand in van een politiehelikopter.

De beveiligingsagenten van Mar-a-Lago kamden het domein uit en stootten op een rugzak waarin een kalasjnikov (AK-47) en een patroonhouder met veertien kogels staken. De vijftienjarige jongens konden niet veel later worden gepakt. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Ze ontkenden dat het aanvalsgeweer van hen was en verklaarden het “gevonden” te hebben. Ze kregen drie aanklachten tegen zich te horen waaronder het gewapend binnendringen op verboden terrein.

De drie realiseerden zich naar eigen zeggen niet dat ze zich verstopten op het landgoed van Trump. “Ze hadden geen idee waar ze waren”, zei een politiewoordvoerder aan Associated Press. De tieners mogen een jeugddetentiecentrum in West Palm Beach niet verlaten. Of de bestuurder van de wagen een geldig rijbewijs heeft, is niet bekend. Vijftien jaar geldt als minimumleeftijd om met de auto te rijden in Florida.

Indien Trump of een familielid wel aanwezig was op het domein, was de kans groot dat de drie neergeschoten zouden worden. Dat verklaarde een woordvoerder van de Secret Service, de dienst die instaat voor de persoonlijke bewaking, tegen Associated Press.

Sinds het aantreden van Trump is het al de vijfde keer dat Mar-a-Lago te maken krijgt met ongewenst bezoek.

