Dreigt Thatcher-scenario voor May? “Jij bent het probleem”, zeggen partijgenoten LH

09 april 2019

12u59

Bron: The Daily Telegraph, Belga 0 Terwijl de Britse premier Theresa May vandaag in Berlijn en Parijs meer tijd vraagt voor haar onderhandelingen met Labour, lijkt haar positie steeds meer wankel te worden. Gisteren werd ze volgens The Daily Telegraph tijdens een meeting met de invloedrijke 1922 Committee geconfronteerd met de eis van haar eigen conservatieve achterban om onmiddellijk ontslag te nemen. Ze zouden haar meegedeeld hebben dat ze “het probleem” is.

Gisteren vond een ontmoeting plaats tussen de leden van de 1922 Committee en May, en daar zou de sfeer op zijn minst ondermaats geweest zijn. Volgens bronnen aan The Daily Telegraph weigerde May om over haar toekomst te praten toen de aanwezige Tory’s de “schade aan het licht brachten die zij de partij bezorgd heeft”. “De teneur was oorspronkelijk: ‘ze probeert dingen te doen’. Maar nu is de stemming veranderd. Nu is zij het probleem”, aldus een andere bron.

De krant trok vergelijkingen met de laatste dagen van de derde regering van Margaret Thatcher (1987-1990). Op 28 november 1990 moest Thatcher namelijk ontslag nemen en plaats maken voor John Major. Datzelfde 1922 Committee had de toenmalige premier discreet laten weten dat haar tijd voorbij was. Sindsdien hebben de leden van de commissie de bijnaam “mannen in pak” of “mannen in grijze pakken”.

Gisteren vroeg Mark Francois, een andere invloedrijke harde brexiteer, in een brief gericht aan Graham Brady, de voorzitter van de commissie, een nieuwe indicatieve vertrouwensstemming tegen May. De brief van Francois zou niet de enige zijn. Meerdere bronnen hebben The Telegraph laten weten dat er “al heel veel brieven” zijn gestuurd naar Graham. Sindsdien gonst het in Westminster van de geruchten dat er een nieuwe poging zal ondernomen worden om May af te zetten, hoewel dat de partij maar een keer per jaar het vertrouwen kan opzeggen in haar leider (in december vorig jaar werd al een poging ondernomen).

Voorbereidingen voor Europese verkiezingen

De gesprekken van May met Jeremy Corbyn stuiten veel conservatieve parlementsleden al dagenlang tegen de borst. “We zullen May niet toestaan zich over te geven aan Corbyn”, schreef de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, een belangrijke conservatieve stem in het brexitdebat, gisteren in een opiniestuk. Ook de aankondiging dat de Britse regering “alle nodige wettelijke stappen ondernomen” om Europese verkiezingen te kunnen organiseren in mei vielen niet in goede aarde bij de harde brexiteers.

Het is ondertussen nog steeds niet duidelijk wat May haar collega’s morgen op de extra Europese top zal aanbieden, maar de premier zou de lopende gesprekken met Labour aangrijpen om te claimen dat er op zijn minst een “proces” aan de gang is.

Uitstel enkel onder strikte voorwaarden

“De EU is bereid binnen uren of enkele dagen de politieke verklaring over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk te verbeteren. Maar de 27 EU-leiders hebben een tijdlijn en een routekaart nodig om het door premier Theresa May gevraagde brexituitstel te kunnen toestaan”, zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier vandaag na afloop van een vergadering van de Europese ministers voor Europese Zaken. Zij gaven de boodschap mee dat ze openstaan voor een nieuw uitstel, maar enkel onder strikte voorwaarden.

Barnier benadrukte dat een wanordelijk vertrek van de Britten uit de EU “nooit het besluit van de EU’’ is en herhaalde ook dat het terugtrekkingsakkoord niet heronderhandeld kan worden.

Ondertussen lopen de onderhandelingen met Labour-leider Jeremy Corbyn nog, maar een doorbraak is er nog altijd niet. “De uitwisselingen met de regering verlopen serieus, maar er is frustratie omdat de premier niet wil wijken van haar ‘red lines’ zodat er een compromis kan worden bereikt”, verklaarde Corbyn gisteren nog na een zoveelste rondje gesprekken met de premier.

Douane-unie

De vraag is of May én haar partijleden bereid zijn om zich neer te leggen bij een permanent lidmaatschap van de Europese douane-unie, een van de eisen van Labour. Zo’n lidmaatschap houdt in dat de Britten geen vrijhandelsakkoorden kunnen sluiten met landen als China en de Verenigde Staten, iets waar harde brexiteers als Johnson en Jacob Rees-Mogg van dromen. In een gelekte brief heeft de Britse minister van Internationale Handel Liam Fox zich ondertussen ook gekeerd tegen zo’n lidmaatschap van een douane-unie. Hij noemde het vooruitzicht “het slechtste van beide werelden”.

En dus rest de vraag: welk voorstel van May zal morgen klaarliggen bij de Europese leiders in Brussel. Of zijn haar laatste dagen nu echt aangebroken?

Geraak je niet meer wijs in het hele Brexit-kluwen? Check ons ‘Brexicon’ voor een heldere verklaring van alle termen.