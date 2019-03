Dreigingsniveau 5 in Nederlandse provincie Utrecht: nooit eerder voorgekomen Redactie

18 maart 2019

13u38

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het hoogste dreigingsniveau 5 afgekondigd. Deze geldt alleen voor de provincie Utrecht. Niveau 5 is het allerhoogste niveau. Dat is niet eerder voorgekomen.

Het hoogste niveau geldt al zeker tot vanavond (18 uur). De reden? De schietpartij in Utrecht heeft alle kenmerken van een terroristische aanslag. Verder is de dader nog voortvluchtig, aldus de NCTV.

Veiligheidsmaatregelen

In de regio Utrecht is extra politie op de been na de schietpartij in een tram. Moskeeën in Utrecht hebben op aanraden de deuren gesloten. Ook heeft een groot aantal scholen in de regio gehoor gegeven aan de oproep om te sluiten. De politie is aanwezig op uitvalswegen vanuit Utrecht richting het zuiden van het land. Bij op- en afritten langs de A2 richting Den Bosch en de A27 richting Breda zijn talrijke manschappen op de been.

Politie en NCTV hebben tevens aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen rond het station Utrecht CS en de daar aankomende en vertrekkende treinen.

