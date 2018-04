Dreigende taal Trump: "Als Iran ons bedreigt, zal het prijs betalen die weinige andere landen ooit betaald hebben" TTR KV

24 april 2018

17u43

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Iran zal te maken krijgen met "nog grotere problemen dan ze ooit gekend hebben", als het zijn kernprogramma weer opstart. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd tijdens een persconferentie met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. Trump noemde het akkoord dat China, Duitsland Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de Verenigde Staten met Iran sloten over een stopzetting van het nucleaire programma opnieuw "een ramp".

"De mensen kennen mijn mening over het Iraanse akkoord, het is een vreselijk akkoord", aldus Trump voor de start van een werkvergadering met Macron in the Oval Office. Voor Macron naar Parijs afreisde, had hij aangegeven dat hij Trump hoopte te overtuigen om niet uit dat akkoord te stappen. In mei verstrijkt een nieuwe deadline om uit dat akkoord te stappen. "Als Iran de VS op een of andere manier bedreigt, zal het een prijs betalen die weinig landen ooit betaald hebben, dreigde Trump.

Beide presidenten kondigden vanuit the Oval Office aan met Iran over het nucleair akkoord aan tafel te gaan zitten. "Het is waanzinnig, het is belachelijk, maar we gaan daarover spreken", zei Trump. "Waar je ook gaat in het Midden-Oosten, Iran lijkt achter alles te zitten waar een probleem is", aldus de Amerikaanse president, die onder meer naar Jemen verwees. De Amerikaanse president wil een nieuw akkoord met sterke garanties.

Macron luisterde met een bezorgde blik naar Trumps woorden. "Over Iran gaan we dit onderwerp inschrijven in de uitdagingen van de regio", zei Macron. "We hebben een gezamenlijk doel, een escalatie en een nucleaire proliferatie in de regio vermijden. Het is nu de vraag welke weg de beste is."

Macron zei tijdens de persconferentie dat het nucleair akkoord met Iran naar zijn mening niet moet geannuleerd worden, maar dat een herziening mogelijk is waarbij rekening wordt gehouden met de bezwaren van de VS. Niet alleen de ontwikkeling van mogelijke kernwapens, maar ook de ballistische raketten van Iran vormen een probleem, zei hij. Hij is het ermee eens dat de invloed van Iran in de regio beperkt moet worden.