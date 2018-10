Dreigende situatie in Den Haag: man overgiet zichzelf met benzine

22 oktober 2018

In de Poolse ambassade in Den Haag zorgt een verwarde man voor de nodige onrust. Volgens de politie is hij "vooral een gevaar voor zichzelf, niet voor anderen". Er is een onderhandelaar ingezet om hem tot bedaren te brengen en de situatie op te lossen.