Dreigende executie Amerikaan opgeschort, miljoenen mensen geloven in zijn onschuld Sven Van Malderen RL

15 november 2019

21u16

Bron: CNN/Time/Texas Tribune/NYT/Reuters 8 update Vrijdagavond laat heeft een Texaanse rechtbank de executie van de voor moord veroordeelde Rodney Reed opgeschort. Nadat eerder op de dag de de Board of Pardons and Paroles (een rechtsinstantie die gratie kan verlenen aan gevangenen; nvdr) unaniem oordeelde dat hij 120 dagen uitstel verdient, besloot ook het Texaanse Hof van Cassatie dat Reed voorlopig niet geëxecuteerd mag worden.

Reed wordt ervan beschuldigd een 19-jarig meisje uit Bastrop (Texas) ontvoerd, verkracht en vermoord te hebben. De zware feiten dateren uit 1996, twee jaar later kreeg de zwarte man de doodstraf. Tot op de dag van vandaag blijft hij echter zijn onschuld uitschreeuwen. En hij staat niet alleen.

Zeker 45 senatoren en leden van het Huis van Afgevaardigden uit Texas riepen op om de executie tegen te houden. Onder hen ook heel wat Republikeinen, normaal toch de meest fervente aanhangers van de doodstraf.

Een petitie om Reed vrij te laten, is inmiddels bijna drie miljoen keer ondertekend. Met onder meer Beyoncé, Oprah Winfrey en Kim Kardashian heeft de verdachte ook heel wat grote namen achter zich staan. Maar hun inspanningen lijken dus te lonen.

“De tranen stromen van mijn wangen”, aldus een van zijn advocaten. “Ik wil nog niet te euforisch zijn, want we kennen het antwoord van de gouverneur nog niet. Maar als de doodstraf van tafel geschoven wordt, ga ik zijn moeder bellen en gaan we het uitschreeuwen van vreugde.”

One Click!!! SIGN this petition if you don’t believe the Government should kill an innocent man!!! @GovAbbott https://t.co/L3xrvn7MJO Rihanna(@ rihanna) link

DNA

Om beter te begrijpen wat er precies gebeurd is, zijn de vaststellingen van het onderzoek cruciaal. Daarom, een flashback naar 22 april 1996: Stacey Stites was toen vroeg op weg naar de groentewinkel waar ze werkte, maar zou daar nooit aankomen. Enkele uren na haar verdwijning werd haar lichaam halfnaakt teruggevonden langs de kant van de weg. Ze bleek ‘verkracht’ en gewurgd.

Reed zou pas een jaar later in het vizier van de speurders komen, nadat DNA op haar lichaam aan hem gelinkt kon worden. Op dat moment zat hij al in de cel omdat hij verdacht werd van een andere moord én nog een handvol verkrachtingen. In al die zaken zou hij later vrijuit gaan, maar voor de buitenwereld was zijn imago definitief besmeurd.

Toen de man beweerde dat hij de dag vóór haar dood gevreeën had met Stacey werd daar geen geloof aan gehecht. Dat er haartjes op haar lichaam teruggevonden werden die niét van Reed kwamen? Een detail, het DNA-materiaal sprak toch boekdelen? En een blanke jongedame zou in Texas toch nooit een affaire beginnen met een zwarte man?

One Click!!! SIGN this petition if you don’t believe the Government should kill an innocent man!!! @GovAbbott https://t.co/L3xrvn7MJO Rihanna(@ rihanna) link

Verloofde in het vizier

Bryce Benjet was er als advocaat van Reed al van het prille begin bij. Hij probeerde de verloofde van Stacey verdacht te maken, maar maakte geen schijn van kans. Jimmy Fennell profileerde zich op het proces immers als de verslagen echtgenoot die niets liever gewild had dan met zijn jeugdliefde in het huwelijksbootje te stappen. “Mijn cliënt moest hangen. Dat Reed zwart was en alle juryleden blank hielp mijn zaak zeker niet vooruit.”

Na de veroordeling kwamen er echter verontrustende zaken over Fennell aan het licht. Een vrouw beschuldigde hem van verkrachting toen hij in 2007 aan de slag was als agent. Voor die feiten kreeg hij maar liefst tien jaar cel.

Tijdens zijn gevangenschap zou Fennell bovendien de moord op zijn vroegere vriendin aan een celgenoot opgebiecht hebben. “Als ze zo graag negers zag, restte hem geen andere keuze meer. Die krachtterm heeft hij letterlijk gebruikt”, liet Arthur Snow in een beëdigde verklaring optekenen.

“Haar verdiende loon gekregen”

Plots kwamen nog meer getuigen naar voren. Zoals de toenmalige hulpsheriff, die Fennell tijdens de begrafenis horen zeggen had dat ze “haar verdiende loon gekregen had”. Volgens een gemeenschappelijke vriend wíst Fennell wel degelijk dat ze hem aan het bedriegen was met een zwarte man. Jaloezie zou bijgevolg het logische motief geweest zijn. “Die getuigenissen hebben ze onder ede afgelegd. Ze hebben geen enkele reden om zulke verhaaltjes uit hun duim te zuigen”, meent Benjet.

Ook het speurwerk liet te wensen over. Zo is de riem waarmee Stacey gewurgd werd nooit onderzocht op DNA-sporen. Forensische wetenschappers beweren nu dat ook de tijdlijn niet klopt. Volgens hen kan Stacey perfect uren voordien vermoord geweest zijn, toen ze dus nog bij Fennell was. De lijkschouwer die de autopsie uitvoerde, gaf inmiddels toe dat het tijdstip van haar overlijden “niet exact bepaald kan worden”.

I just signed the petition to stop the execution of #RODNEYREED @Justice4Rodney Thank you shaunking for shining such a bright light on this situation where this brother will be executed in the next 16 days for a… https://t.co/8afYTBPuOn Busta Rhymes(@ BustaRhymes) link

En wat met het gevonden sperma van Reed dan? “Het kan dat ze enkele dagen eerder seks gehad hebben. Er hoeft geen rechtstreeks verband met de misdaad te zijn.”

“Met nieuw proces komt hij vrij”

Er worden kortom steeds meer vraagtekens gesteld bij de schuld van Reed. En dus zijn alle ogen nu gericht op gouverneur Abbott die de doodstraf in principe zou kunnen omzetten in levenslang.

Tot nu toe heeft Abbott in vier jaar tijd één keer ingebonden. 48 mannen werden onder zijn bevoegdheid wel geëxecuteerd. De moeder van Reed blijft hopen op een goede afloop. “Als hij een nieuw proces zou krijgen, ben ik ervan overtuigd dat hij vrijkomt”, klinkt het.