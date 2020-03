Drastische maatregelen Italiaanse regering lokken protest uit: “Dit is overdreven” KVE

08 maart 2020

12u16

Bron: OE24 0 Het besluit van de Italiaanse regering om de hele regio Lombardije en veertien nabijgelegen provincies deels in quarantaine te plaatsen, lokt protest uit. Enkele burgmeesters van getroffen steden beschouwen de maatregelen als te streng. Ze vrezen dat de economie in Noord-Italië volledig tot stilstand wordt gebracht.

De regeringsbeslissing om ook Padua, Treviso en Venetië in quarantaine te plaatsen wegens de corona-uitbraak, vinden lokale politici “overdreven”. Het aantal nieuwe infecties rechtvaardigt een dergelijke drastische maatregel niet, menen ze.

De burgemeester van stad Asti in Piemonte, Maurizio Rasero, heeft verklaard dat de situatie in zijn provincie onder controle is. Het besluit van de regering om de ‘rode zone’ tot zijn provincie uit te breiden, is “volledig onterecht”. Hij wordt naar eigen zeggen overspoeld met honderden telefoontjes van bezorgde burgers die vrezen dat ze de regio niet meer kunnen verlaten.

Op de Facebookpagina’s van de door de maatregel getroffen gemeenschappen is er kritiek van burgers die bang zijn voor de weerslag van de opgelegde beperkingen op hun dagelijks leven. Velen vrezen dat hun baan - bijvoorbeeld in sectoren van toerisme en cultuur - in gevaar komt. Ook de logistieke sector en transportbranche zijn er door de drastische inperkingen niet gerust op.

De mobiliteit van zo’n 16 miljoen mensen wordt immers drastisch tot 3 april beperkt. Ook in de rest van het land komt het sociale leven bijna tot stilstand. Scholen, musea en cinema’s blijven gesloten, alle culturele en religieuze evenementen worden geannuleerd.

Het gaat naast Lombardije om de provincies Modena, Parma, Piacenza, Emilia-Romagna, Rimini, Pesaro en Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso en Venetië.

Duizenden mensen probeerden vannacht om nog weg te geraken uit gebied met de trein en de bus. Ze vreesden anders niet meer weg te zullen en willen doorreizen naar regio’s in Centraal -of Zuid-Italië afreizen. Maar niet alle regio’s zien die mensen graag komen. Zo heeft het bestuur van Apulië - in de laars van Italië - beslist dat iedereen die uit het noorden van Italië toekomt, sowieso twee weken in quarantaine moet.

De eerste wegversperringen zijn ondertussen opgedoken in Noord-Italië. De politie heeft wegen naar het coronagebied afgesloten.

Mensen in de regio mogen hun huizen nog wel verlaten, al wordt het aangeraden om zo veel mogelijk binnen te blijven. Reizen van en naar andere regio’s en landen is nog wel toegestaan, maar alleen onder strenge voorwaarden.

