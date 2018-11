Dramatisch ongeval: slachtoffer James (32) doorkruiste VS met ligfiets voor kindjes met kanker jv

15 november 2018

15u11

Bron: Fox News 0 Fietser James Dobson uit Lebanon in de staat Maine is dinsdagnamiddag verongelukt op een hoofdbaan in Mississippi. De 32-jarige Dobson was de VS aan het doorkruisen van oost naar west op zijn ligfiets, om geld in te zamelen voor een kinderkankerfonds. Een wagen reed hem aan, Dobson was op slag dood.

James Dobson ging op 1 oktober in New Hampshire van start met zijn Positive Vibes Tour ten voordele van het kinderziekenhuis van Dartmouth-Hitchcock in New Hampshire. Bedoeling was per dag 90 km te fietsen, helemaal tot in San Diego, zo’n 5.000 km verder.

Het was al zijn 44ste fietsdag, toen een Dodge Challenger hem aanreed op een hoofdbaan in Mississippi. Bestuurder Hunter Buckley beweerde dat hij onmogelijk Dobson kon ontwijken. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het fatale ongeval.

Het slachtoffer had eerder al eens een gelijkaardige trip naar San Diego ondernomen met een minivan om geld in te zamelen voor het kinderziekenhuis. Hij had drie maanden getraind als voorbereiding op de fietstocht van ongeveer 5.000 km.